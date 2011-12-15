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22-летнего британца приговорили к 2,5 годам тюрьмы за призыв к восстанию на странице соцсети

15 декабря 2011 09:58
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Новости Великобритании. На судебных слушаниях молодой британец признался, что умышленно призывал к грабежам и вредительству во время масштабных беспорядков.

За создание в августе страницы в интернете с призывами к погромам также понесли наказание двое подростков из Шотландии. В минувший понедельник они приговорены к трем годам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уличные беспорядки в Лондоне и других городах Великобритании продолжались с 6 по 10 августа. Агрессивно настроенная молодежь громила всё на своем пути, устраивала поджоги, нанеся серьезный ущерб ряду районов. Погибли пять человек, около 300 получили ранения и травмы, подавляющее большинство пострадавших — сотрудники полиции.

# общество

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