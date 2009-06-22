22 июня в минуту молчания остановится транспорт (ФОТО)

Брестская Крепость сегодня в 4 утра, как и 68 лет назад, встретила рассвет залпами.

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны митинги-реквиемы пройдут по всей Беларуси. В городах и деревнях в полдень — всеобщая минута молчания, во время которой в храмах зазвучит колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной. Остановится городской и общественный транспорт.

Брестская Крепость сегодня в 4 утра, как и 68 лет назад, встретила рассвет залпами. Эта героическая цитадель тогда приняла первый удар и больше месяца упорно сражалась с врагом. По традиции почтить память советских воинов сюда пришли ветераны, дети защитников крепости, воины-интернационалисты, жители и гости областного центра. Митинг-реквием в этом году прошёл не у Тереспольских ворот, где гарнизон крепости встретил первые атаки фашистов, а на площади Церемониалов. Перед собравшимися предстали картины довоенной жизни цитадели.

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших воинов и возложили венки к Вечному огню. На речную гладь пограничного Буга по традиции спустили венки с зажжёнными свечами. А в Свято-Николаевской гарнизонной церкви прошла траурная панихида.

В четыре утра траурные мероприятия в память о жертвах Великой Отечественной начались и в Минске. На площади Победы офицеры и курсанты погранслужбы почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки к обелиску.