22 июня телеканал СТВ представит новый фильм Госпогранкомитета - «Пылающая граница»

Этот телевизионный проект расскажет о воинах, которые первыми приняли удар фашистской Германии, и о том, как лихолетье распорядилось их судьбами.

Лента уникальна неизвестными ранее фактами, свидетельствами очевидцев и участников тех событий, материалами документальной хроники. Кроме того, с помощью реконструкторов авторы с максимальной точностью воспроизвели события 22 июня 1941 года.

Татьяна Новикова, автор сценария фильма «Пылающая граница»:

Очень много фактов, неизвестных ранее, очень много интересных материалов. Я сейчас говорить об этом не хочу — пусть зрители сами посмотрят и оценят. Мы работали с ветеранами Великой Отечественной войны. Сами понимаете, это люди особенные. Что меня потрясло больше всего: каждый из них — это на самом деле легенда. У них настолько интересные судьбы, это настолько интересные люди.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Вот эти вот сражения, первые бои — они поражают своей силой. В итоге мы пришли к таким выводам: пограничники — это единственные, кто встретил врага 22 июня 1941 года в окопах. И, даже погибая, они побеждали. Побеждали миф о непобедимости гитлеровской армии.