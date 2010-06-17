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22 июня телеканал СТВ представит новый фильм Госпогранкомитета - «Пылающая граница»

17 июня 2010 10:57
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Этот телевизионный проект расскажет о воинах, которые первыми приняли удар фашистской Германии, и о том, как лихолетье распорядилось их судьбами.

Лента уникальна неизвестными ранее фактами, свидетельствами очевидцев и участников тех событий, материалами документальной хроники. Кроме того, с помощью реконструкторов авторы с максимальной точностью воспроизвели события 22 июня 1941 года.

Татьяна Новикова, автор сценария фильма «Пылающая граница»:
Очень много фактов, неизвестных ранее, очень много интересных материалов. Я сейчас говорить об этом не хочу — пусть зрители сами посмотрят и оценят. Мы работали с ветеранами Великой Отечественной войны. Сами понимаете, это люди особенные. Что меня потрясло больше всего: каждый из них — это на самом деле легенда. У них настолько интересные судьбы, это настолько интересные люди.

Александр Тищенко, начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Вот эти вот сражения, первые бои — они поражают своей силой. В итоге мы пришли к таким выводам: пограничники — это единственные, кто встретил врага 22 июня 1941 года в окопах. И, даже погибая, они побеждали. Побеждали миф о непобедимости гитлеровской армии.

# общество

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