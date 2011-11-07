21-летняя Ивиан Лунасоль Саркос Кольменарес из Венесуэлы завоевала титул «Мисс мира-2011»

Венесуэлка опередила представительниц Филиппин и Пуэрто-Рико, которые получили титул вице-мисс.
Первая красавица мира имеет диплом специалиста по управлению персоналом. Сейчас Ивиан работает в телерадиовещательной венесуэльской компании, однако обладательница почетного титула, по ее признанию, мечтает работать с детьми. Тем более что девушка родилась в многодетной семье – у нее 12 братьев и сестер.
В нынешнем конкурсе приняли участие рекордное количество девушек – 122, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.