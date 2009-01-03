2009-й объявлен в Беларуси Годом родной земли

Решение актуальное и своевременное. В наступившем году наша страна будет праздновать 65-й годовщину освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

"С чего начинается родина?", – эту песню фронтовой певец Марк Бернес спел уже в мирное время. Можно не сомневаться, как точно в ее строках передано все то, что чувствовал в далеком 1941-м, на этом передовом рубеже родины каждый боец гарнизона Брестской крепости. Все ее защитники твердо знали: они должны сражаться до конца, выстоять и сохранить страну. Чтобы народ на своей земле жил свободно.

Есть особые памятники, чтобы сохранить которые, белорусы за ценой не постоят. Брестская крепость-герой из их числа. За последних 13 лет на ее реставрацию было выделено 15 миллиардов рублей. 28 объектов мемориала уже отремонтированы. В этом году, к Победе будет восстановлен и штык. Потом останутся только кольцевые казармы. Таким порядком и ухоженностью здесь не могли похвастаться, пожалуй, даже в советские времена. Но, как абсолютно разителен контраст с некоторыми бывшими советскими республиками, где сейчас и вовсе саму историю пытаются переписать.

Похоже, даже лебеди хранят белорусской земле свою верность. Жительница Санкт-Петербурга Антонина Семенова такое большое количество изящных белокрылых птиц сразу видит впервые. Но вот ее мало удивляет их выбор места для зимовья. Хотя, географ по образованию, она точно знает, что холодную пору года этим птицам привычней проводить совсем в других широтах.

Делать родную землю краше, не давать оскудевать ее природным богатствам. Эту заботу кто-то посчитал не только долгом, но и своим призванием. А потому известие о том, что этот год станет "Годом родной земли" работники леса встретили с особым вдохновением.

Художнику-пейзажисту Валерию Шкарубо только белорусская природа и может подарить полнокровную творческую жизнь. Вне родных мест, пусть даже в самых живописных уголках мира вдохновенье, если и захватит, но дальше этюдов кисть не поведет, – говорит мастер.

Его творчество не назидание, – считает художник. Белорусов нет нужды учить любить родину, они с этим чувством рождены и воспитываются. Но можно любить еще сильнее. Так будет, если люди узнают свой край лучше. Поэтому решение о проведении Года родной земли считает очень важным.