2009 год в Беларуси объявлен Годом родной земли

Соответствующий указ сегодня подписал Президент. Проведение Года родной земли будет способствовать сохранению и приумножению национального духовного и культурного достояния, исторического наследия и природных богатств страны, самобытных традиций белорусского народа, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству. Тематика Года органично сочетается с важнейшей исторической датой - 65-й годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.