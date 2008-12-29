Прямой эфир

2009 год в Беларуси объявлен Годом родной земли

29 декабря 2008 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ сегодня подписал Президент. Проведение Года родной земли будет способствовать сохранению и приумножению национального духовного и культурного достояния, исторического наследия и природных богатств страны, самобытных традиций белорусского народа, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству. Тематика Года органично сочетается с важнейшей исторической датой - 65-й годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2008 15:56

В мире продолжаются манифестации с призывами прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке

29 декабря 2008 15:51

Новогодний сюрприз для пассажиров общественного транспорта приготовили сегодня в Гродненском троллейбусном депо

29 декабря 2008 11:35

Очередей в магазинах перед праздником не будет