2008-ой объявлен Международным годом санитарии

Такое решение принято Генеральной Ассамблеи ООН. В своей резолюции по этому вопросу организация выразила глубокую обеспокоенность тем, что сегодня более 2,5 миллиардов человек - а это 40% населения планеты - не имеют надлежащих санитарных условий. В результате тысячи людей ежедневно умирают от болезней, вызванных отсутствием чистой питьевой воды, водопровода и канализации. Отметим, что Беларусь - единственная страна в восточноевропейском регионе со 100-процентным доступом населения к безопасным источникам воды.