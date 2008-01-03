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2008-ой объявлен Международным годом санитарии

03 января 2008 12:30
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Такое решение принято Генеральной Ассамблеи ООН. В своей резолюции по этому вопросу организация выразила глубокую обеспокоенность тем, что сегодня более 2,5 миллиардов человек - а это 40% населения планеты - не имеют надлежащих санитарных условий. В результате тысячи людей ежедневно умирают от болезней, вызванных отсутствием чистой питьевой воды, водопровода и канализации. Отметим, что Беларусь - единственная страна в восточноевропейском регионе со 100-процентным доступом населения к безопасным источникам воды.
# общество

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