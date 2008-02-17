2008 год объявлен в Беларуси годом памяти преподобного князя Константина Острожского

В 16 веке, во времена правления Константина Острожского, город Острог стал центром православной культуры. Там была основана академия и типография, которая впервые опубликовала Библию на славянском языке. Сегодня на торжественной литургии в Свято-Петро-Павловском соборе в Минске митрополит Филарет освятил крест в честь князя-просветителя. Богослужение открыло череду мероприятий, посвященных 400-летию памяти Константина Острожского.