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2008 год объявлен в Беларуси годом памяти преподобного князя Константина Острожского

17 февраля 2008 16:24
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В 16 веке, во времена правления Константина Острожского, город Острог стал центром православной культуры. Там была основана академия и типография, которая впервые опубликовала Библию на славянском языке. Сегодня на торжественной литургии в Свято-Петро-Павловском соборе в Минске митрополит Филарет освятил крест в честь князя-просветителя. Богослужение открыло череду мероприятий, посвященных 400-летию памяти Константина Острожского.
# общество

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