"2008 бесплатных билетов на новогоднее представление в 2008 году"

Благотворительную акцию под таким названием проводит Дворец Республики.

Побывать на новогоднем представлении смогут воспитанники домов интернатов, социальных приютов, ребята из чернобыльской зоны и дети с ограниченными физическими возможностями.



Благое начинание поддержал сам дедушка Мороз. Заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивилов, зажигает огни на главной елке уже 14 лет. Считает, что забота о детях - главная забота. И у сказочных героев, и у организаторов. На память от главной елки по традиции неизменно остается фотография, подарки и буря положительных эмоций. Родители и малыши делятся впечатлениями.

Новогодние представления во Дворце Республики продлятся до 6 января. За это время побывать на главной елке смогут около 100 тысяч белорусских ребятишек. Из разных регионов страны.

