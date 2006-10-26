2007 год будет годом безопасности дорожного движения

Об этом заявил Министр внутренних дел Владимир Наумов на открытии девятого международного симпозиума по безопасности дорожного движения 26 октября.

За последние десять лет на дорогах республики погибло восемнадцать тысяч человек, более семидесяти тысяч ранены. Годовой ущерб от аварий составляет около 400 миллиардов белорусских рублей. Чем выше показатель аварийности, считает Владимир Наумов, тем ниже уровень социальной защищенности и транспортной дисциплины. Госавтоинспекция Беларуси ставит стратегическую задачу к 2011 году уменьшить количество погибших человек.

Кроме специалистов белорусских служб правопорядка в симпозиуме принимают участие ученые из 20 стран мира. Они обсудят технические и поведенческие аспекты безопасности дорожного движения.

Департамент "Белавтодор" завершил плановую реконструкцию ряда участков магистральных и республиканских автодорог. Завершена плановая реконструкция участков дорог по направлениям к областным центрам, в сторону Полоцка и на участке Тишовка - Селец.

С начала года на республиканской сети практически завершены работы по текущему ремонту дорог, капитальным ремонтом отремонтировано около 250 км. дорог и почти две тысячи погонных метров мостов.

Как отметили специалисты, в целях улучшения безопасности дорожного движения также приведены в порядок тротуары, пешеходные переходы и площадки для остановки автобусов.