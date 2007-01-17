2006 год стал переломным годом в противодействии преступности

Впервые за пять лет не только остановлен ее рост, но и наметилась тенденция к уменьшению. Об этом заявил 17 января на встрече с журналистами генеральный прокурор страны Петр Миклашевич. В минувшем году в республике было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем в 2005-м. Снижение показателя отмечено в четырех регионах Беларуси, в Вооруженных силах и на транспорте. Число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений уменьшилось соответственно на 8 и 10%. Значительно сократилось число разбоев и грабежей. Кроме того, на 10% снизилось число преступлений, связанных с наркотиками, - подчеркнул генпрокурор.