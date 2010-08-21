200 любителей лыжероллеров собрал в Минске международный «Кубок дружбы»

В соревнованиях участвуют представители Беларуси, России и Украины. На трассу вышли спортсмены в возрасте от 12 до 75 лет.

Когда семидесятилетний пенсионер преодолевает дистанцию в пять километров за считанные минуты – на этих соревнованиях это ни у кого не вызывает удивления. Организаторы говорят: любительский вид спорта объединяет детей и пенсионеров; чиновников, контролеров и предпринимателей.

Лыжероллерный спорт в столице уже перестал быть экзотикой, но по-прежнему считается уличным видом спорта. Эти лыжники тренируются везде, где есть асфальт. Зарубежные участники соревнований говорят, минчанам повезло. Трасса в Веснянке – идеальное место для соревнований.

Виталий Курочкин, президент Российского любительского лыжного союза:

Это отличная просто трасса, я много был и за рубежом на соревнованиях — трассы нигде лучше не видел.

Лыжероллеры лишь отдаленно напоминают своих старших — зимних братьев. Но все же, это полноценная дисциплина лыжных гонок. При видимой легкости этого вида спорта, травмы на лыжероллерах случаются. Как и на горных лыжах.

Евгений Нефедов, участник соревнований по лыжероллерному спорту «Кубок Дружбы»:

Здесь сложность в том, что мы падаем на асфальт, а не на снег. Мы выбрали этот вид спорта, мы идем на этот риск.

Впочем, сегодня обошлось без ЧП. До финала дошли все. В юношеской группе первыми финишировали Вячеслав Борисов и Татьяна Зевакина из российского Зеленограда. В группе ветеранов победили Альбина Шапорова из Климович и Петр Залевский из Брянска. Завтра спортсмены выступят на длинных дистанциях. А закончатся соревнования массовым стартом.