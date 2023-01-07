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200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?

07 января 2023 16:18
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Новости Беларуси. В эти новогодние, праздничные дни наши корреспонденты продолжают подводить итоги 2022-го. Очень динамичным был год для Могилевской области. Что впечатлило и особенно запомнилось нашему собственному корреспонденту Юлии Мычке? «Своими глазами» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-1

Юлия Мычка, корреспондент СТВ:
Для Могилевской области год был очень динамичным и не давал нашей съемочной группе расслабиться. Начиная от первого зерна, которое упало в могилевскую землю, и заканчивая пышным караваем, что украсил главную сцену Дворца Независимости, мы несли новости с полей.

200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-4

На наших глазах внедрялись новые технологии. И то, что вчера казалось просто фантастикой, сегодня вполне может стать буднями сельского хозяйства. В помощь аграриям виртуальная реальность. И вот уже над белорусскими полями жужжат агродроны.

«Его люди окружили с вилами». Агродроны активно тестируют на полях – готовы ли белорусы к такому ноу-хау?

200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-7

Но не только технологии были вложены в эту уборочную кампанию, но и белорусская душа. В полях мы встречали врачей, учителей, пожарных и целые семьи. В этой золотой хлебной ниве белорусы видят не только глубокий смысл, но и находят немного романтики.

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200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-10

Под стать урожаю были и продовольственные рекорды. В этом году мы впервые попробовали колбасу весом в 200 килограмм. И почти такое же мороженое. Терять калории потом пришлось в Горках во время олимпийского квеста, где мы попробовали на себе сразу 20 видов спорта.

200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-13

В этом году мы продолжаем восхищаться нашими медиками. Одними из первых мы услышали стук сердца, пересадку которого выполнили могилевские кардиохирурги, а еще подслушали заветное «да», которое прозвучало на плацу Могилевского института МВД.

Новоиспеченный офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном.

200-килограммовая колбаса и агродроны. Каким 2022 год запомнила собкор по Могилёвской области?-16

И пусть такое же уверенное «да» прозвучит для всех ваших новогодних желаний.

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# Журналистика # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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