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20 января - 120-летие со дня рождения Григория Ширмы

20 января 2012 05:43
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Белорусский хоровой дирижер, фольклорист, музыкальный и общественный деятель родился на Брестчине – в Пружанском районе. Народные песни начал записывать с 18 лет.

Перед Великой Отечественной создал Белорусский ансамбль песни и пляски, с которым в годы войны выступал на фронте и в тылу. Потом ансамбль был преобразован в Академический хор, а затем в Государственную хоровую капеллу. Теперь коллектив носит имя Григория Ширмы и хорошо известен не только у нас, но и за рубежом.

Имя известного дирижера присвоено музыкальной школе в Пружанах и колледжу в Бресте, а также улицам в Минске и Пружанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Культура

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