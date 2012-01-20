20 января - 120-летие со дня рождения Григория Ширмы

Белорусский хоровой дирижер, фольклорист, музыкальный и общественный деятель родился на Брестчине – в Пружанском районе. Народные песни начал записывать с 18 лет.



Перед Великой Отечественной создал Белорусский ансамбль песни и пляски, с которым в годы войны выступал на фронте и в тылу. Потом ансамбль был преобразован в Академический хор, а затем в Государственную хоровую капеллу. Теперь коллектив носит имя Григория Ширмы и хорошо известен не только у нас, но и за рубежом.



Имя известного дирижера присвоено музыкальной школе в Пружанах и колледжу в Бресте, а также улицам в Минске и Пружанах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.