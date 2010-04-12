20 тысяч зрителей собрались посмотреть на уничтожение техасского стадиона

Более 20 тысяч человек собрались посмотреть на взрыв стадиона Texas Stadium в пригороде Далласа.

Этот стадион открылся в 1971 году и до 2009 служил домашней ареной футбольной команды Dallas Cowboys. Теперь «Ковбои» переехали в Арлингтон, а на месте старого стадиона будет построена развязка шоссе.

Texas Stadium, вмещавший более 65,5 тысячи зрителей, был известен, в числе прочего, большим отверстием в крыше, которое, как говорили болельщики, «позволяло Богу следить за игрой его любимой команды».

Собственником стадиона являлся город Ирвинг, и теперь городские власти решили сдать землю штату для строительства шоссе.

Сотни желающих попрощаться со стадионом стали собираться вокруг него еще вечером 10 апреля. Был устроен фейерверк, а в воскресенье 11-летний победитель специального конкурса запустил детонацию тонны динамита, которая уничтожила здание, сообщает Lenta.ru.