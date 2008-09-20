20 сентября в Беларуси отмечают День таможенника

Свой праздник у стражей границы появился в 1996 году. Самостоятельная деятельность Таможенной службы Беларуси началась в 91-м с преобразования Белорусского управления государственного таможенного контроля СССР в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Обеспечение пропуска постоянно растущего потока грузов и создание комфортных условий для граждан, пересекающих границу, остается одним из важнейших направлений модернизации таможенной службы.