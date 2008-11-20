20 ноября – Всемирный день ребенка

В Беларуси – это особый праздник. Защита материнства и детства в нашем государстве – в приоритетах.

По итогам прошлого года мы на 30-м месте среди 140 стран по так называемому "индексу материнства", а по индексу положения детей – на 32-м.



При этом республика опережает все страны СНГ, а также ряд государств Евросоюза. Кроме того, в Беларуси самая высокая доля расходов на здравоохранение. Острой пока остается проблема социального сиротства и ненадлежащего выполнения нерадивыми родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. Однако, к 2015 году в Беларуси ее планируют решить – закрыть практически все детские дома-интернаты, а сирот переселить в детские деревни.



В прошлом году в Беларуси впервые после 1995 года родилось более ста тысяч детей. За 2007 год число новорожденных увеличилось более чем на 7% и к концу года детское население страны составляло практически 20% – а это миллион 870 тысяч маленьких белорусов.