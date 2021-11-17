20 ноября состоится День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома

В рамках мероприятия планируется выступление руководства столичного главка, руководителей управлений ГУВД Мингорисполкома и многих других. Будет организована выставка автомобильной техники, специальных средств, вооружения. Следует отметить, что в период проведения акции также будут оборудованы места для приема заявлений на поступление в учреждения образования МВД Республики Беларусь.

Время проведения мероприятия – с 10:00 до 13:00.