20 ноября состоится День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома

Новости Беларуси. 20 ноября на базе УВД администрации Партизанского района Минска (ул. Ваупшасова, 26) состоится акция «День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома», сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».
Новости Беларуси. 20 ноября на базе УВД администрации Партизанского района Минска (ул. Ваупшасова, 26) состоится акция «День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома», сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».
В рамках мероприятия планируется выступление руководства столичного главка, руководителей управлений ГУВД Мингорисполкома и многих других. Будет организована выставка автомобильной техники, специальных средств, вооружения. Следует отметить, что в период проведения акции также будут оборудованы места для приема заявлений на поступление в учреждения образования МВД Республики Беларусь.
Время проведения мероприятия – с 10:00 до 13:00.