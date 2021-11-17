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20 ноября состоится День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома

17 ноября 2021 12:49
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Новости Беларуси. 20 ноября на базе УВД администрации Партизанского района Минска (ул. Ваупшасова, 26) состоится акция «День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома», сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».  

20 ноября состоится День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома-1

В рамках мероприятия планируется выступление руководства столичного главка, руководителей управлений ГУВД Мингорисполкома и многих других. Будет организована выставка автомобильной техники, специальных средств, вооружения. Следует отметить, что в период проведения акции также будут оборудованы места для приема заявлений на поступление в учреждения образования МВД Республики Беларусь.  

Время проведения мероприятия – с 10:00 до 13:00.  

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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