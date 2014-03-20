20 марта БГУИРу вручили знамя Республики Беларусь в театре Оперы и балета

Новости Беларуси. Театр Оперы и балета 20 марта собрал в одном зале преподавателей и студентов университета информатики и радиоэлектроники. Повод более чем серьезный: полувековой юбилей, который отмечает в эти дни ведущий вуз страны. Тысячи инженеров, сотни кандидатов наук и десятки докторов. Это солидный послужной список БГУИР. За вклад, который вуз вносит в подготовку молодых специалистов 20 марта университету вручили почетное государственное знамя республики Беларусь.

Сегодня здесь готовят кадры по 36 специальностям.

На факультетах и кафедрах занимаются около 17 тысячи студентов, в том числе — из стран дальнего и ближнего зарубежья. БГУИР сотрудничает с вузами России, Польши, Германии и других государств. К слову, это первый университет в стране, где приёмные экзамены уже более 20 лет проходят с использованием ЭВМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Батура, ректор БГУИР:

Достигнуто очень много, сегодня можем смело говорить, но потенциал, который есть, заставляет динамично двигаться вперед. Цели определены, задачи ясны, так что будем это делать! Возраст, когда мы полны энергии, полны уже опыта и знаем, как реализовать задачи.

Иван Андрушекевич, студент БГУИРа:

Я считаю, что БГУИР — стиль жизни. Я очень рад, что поступил именно в БГУИР.

Евгений Богдан, студент БГУИРа:

Очень рад, что мне довелось учиться во время, когда исполнилось 50 лет БГУИРу. От всей души хочется поздравить своих одногруппников, весь свой преподавательский состав.