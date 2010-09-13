20 литовцев едут от Балтийского моря до Чёрного по пути князя ВКЛ Витовта

Две тысячи километров верхом на лошадях. За 40 дней участники экспедиции посетят исторические места в трёх странах Литве, Беларуси и Украине, входивших в средние века в одно государство.

Такая авантюрная идея пришла в голову Гедрису Климкявичусу не случайно. Любитель истории, он всегда хотел побывать в местах, связанных с жизнью князя Витовта. Подготовка к экспедиции заняла полтора года. Маршрут определили заранее.

Все участники похода профессиональные наездники. Единственная девушка в экспедиции Неринге Кулокейте в седле с 10 лет. Трудности её не пугают.

Неринге Кулокейте, участница экспедиции:

Я хочу проверить свои силы, свою выносливость. Согласилась на путешествие, потому что доверяю своей лошади. Да и мужчин столько вокруг, если возникнут проблемы, всегда подставят плечо. Пока только одни положительные эмоции.

Путь длиною в две тысячи километров испытание не только для людей, но и для лошадей. Участники похода предпочтение отдают жеребцам исконно литовской Жемойтской породы. Они достаточно выносливы. Именно на таких князь Витовт совершал свои переходы от Балтийского к Чёрному морю.Беларусь и Украину всадники планируют проехать за 40 дней. Конечная точка экспедиции - Черноморское побережье.

Гинтаутас Бабравичюс, участник экспедиции:

Я верю, что этот поход поможет обратить внимание во всех трёх странах на то, что мы имеем общие исторические корни.

Участники экспедиции надеются, что она станет ежегодной. Не исключено, что такое трансграничное путешествие в будущем получит статус международного. К всадникам из Литвы планируют присоединиться в Беларуси и в Украине.