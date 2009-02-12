20 лет - юношескому турниру в память о погибших воинах-интернационалистах

В Могилёвской области соревнования уже приобрели статус международных. В Шкловский район приехали 14 команд из Беларуси, России и Украины. Ни один из юниоров ещё не родился, когда та война уже закончилась.

Юбилейный турнир необычен уже местом проведения. Он впервые проходит в сельском спортивном комплексе. Правда, дворцу агрогородка Александрия позавидует иной райцентр. Как и уровню юниоров.

Беларусь, Россия, а с этого года ещё и Украина. 6 мальчишечьих футбольных команд, и 8 девичьих волейбольных дружин. Со временем турнир в память погибших воинов-интернационалистов всё популярнее. Самым старшим спортсменам всего по 15. Они и не родились ещё, когда война афганская война закончилась. Но помнить о погибших будут всегда.

На смену драматическим эмоциям пришли спортивные. 4 дня соревнований определят сильнейшего. Закончится турнир символично - 15 февраля – в день вывода советских войск из Афганистана.

