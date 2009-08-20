Прямой эфир

20 лет тюрьмы за самый крупный пожар в истории Аргентины

20 августа 2009 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Осуждён 57-летний музыкальный промоутер и хозяин одного из ночных клубов Буэнос-Айреса. Почти пять лет назад при пожаре в его заведении погибли 194 человека, почти полторы тысячи посетителей получили ранения.По данным следствия, причиной возгорания стала петарда, запущенная во время концерта. Главный вход в клуб после начала концерта был закрыт, а через аварийные выходы люди не смогли быстро покинуть горящее помещение. По числу жертв этот пожар стал самым крупным в истории Аргентины.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 августа 2009 06:43

В республике стартовал туристический конкурс «Познай Беларусь»

20 августа 2009 06:40

Григорий Василевич: Банкоматы в Беларуси расположены не в тех местах, где следует

20 августа 2009 06:35

Молодые педагоги готовятся приступить к работе