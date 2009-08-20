20 лет тюрьмы за самый крупный пожар в истории Аргентины

Осуждён 57-летний музыкальный промоутер и хозяин одного из ночных клубов Буэнос-Айреса. Почти пять лет назад при пожаре в его заведении погибли 194 человека, почти полторы тысячи посетителей получили ранения.По данным следствия, причиной возгорания стала петарда, запущенная во время концерта. Главный вход в клуб после начала концерта был закрыт, а через аварийные выходы люди не смогли быстро покинуть горящее помещение. По числу жертв этот пожар стал самым крупным в истории Аргентины.