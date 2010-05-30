20 лет спустя в Витебске возобновляется речная пассажирская навигация

Сейчас на реке активно ведутся работы по углублению фарватера. А пинские судостроители готовят для витебчан два теплохода.

Сварщик Владимир Николаевич сам уже 40 лет работает в Витебском речном порту. Не раз ремонтировал пассажирские теплоходы, ходившие раньше по Двине. И хотя речная пассажирская навигация прервалась здесь на два десятилетия, квалификации судостроитель не потерял.

С открытием судоходства на Западной Двине Владимиру Николаевичу придется разве что принимать новые теплоходы на ремонт. Два прогулочных «Полонеза» строят на Пинском судостроительном заводе. А вот причалы из судовой стали уже отлили в Витебске. Осталось покрасить понтоны в бело-синие тона и опустить на воду. Кстати, здесь уже вовсю кипит работа. Водную дорогу теплоходам прокладывает пятитонный плавучий кран.

Валерий Чевнеров, начальник филиала «Витебскводтранс»:

Река наша необычная, замкнутая и летом становится очень мелкой. Поэтому была поставлена задача углубить фарватер и сделать реку судоходной.

Чтобы углубить фарватер, баржи и буксирный теплоход вывозят тысячи кубометров песка. Не обошлось и без подводных камней. Вместе с песком рабочие обнаружили на дне реки остатки старинного деревянного моста.

Покататься пассажиры смогут и по Витьбе. Правда, на лодках. Левый приток Западной Двины оборудуют лодочными причалами.

Владимир Петров, начальник отдела предприятия «Витебскмелеоводхоз»:

В данный момент производится расчистка русла реки Витьба, производится строительство гидротехнического сооружения в устье, оно поднимет уровень воды возле сооружения на глубину 3.5 метра. Также будут производиться расчистка русла и строительство причалов для лодок.

Во время «Славянского базара» в июле музыка будет играть не только на сцене, но и на теплоходе. К этому времени на Двине уже откроется пассажирская навигация. 5 причалов и 5 километров по водной глади. Прогулочные теплоходы будут курсировать от площади Победы до парка отдыха «Мазурино».