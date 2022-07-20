20 июля Наталья Кочанова целый день проводит личный приём граждан в здании Сената

Традиционно желающих попасть к Наталье Кочановой много, поэтому здание Сената будет открыто до позднего вечера. Известно, что уже к спикеру верхней палаты парламента поступил ряд коллективных обращений. Например, многодетные семьи изложили вопросы по оказанию государственной поддержки при строительстве жилья. В топе озвучиваемых проблем – ЖКХ, рабочие места и землеустройство.