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20 июля Наталья Кочанова целый день проводит личный приём граждан в здании Сената

20 июля 2022 10:01
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Новости Беларуси. В максимально короткий срок решить насущные проблемы. Личный прием граждан проводит 20 июля председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

20 июля Наталья Кочанова целый день проводит личный приём граждан в здании Сената-1

Традиционно желающих попасть к Наталье Кочановой много, поэтому здание Сената будет открыто до позднего вечера. Известно, что уже к спикеру верхней палаты парламента поступил ряд коллективных обращений. Например, многодетные семьи изложили вопросы по оказанию государственной поддержки при строительстве жилья. В топе озвучиваемых проблем – ЖКХ, рабочие места и землеустройство.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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