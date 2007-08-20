20 августа в Могилёве чествовали 100-летнего юбиляра

Секрет долголетия Андрей Павлович Горбылев видит в активном образе жизни.

Поздравляли ровесника века не только родственники, но и социальные работники. Сейчас в области проживает более 60 долгожителей - каждому из них на день рождения, они обязательно готовят подарки.

На юбилей ровесника века народу собралось много - три дочери именинника, их дети и уже взрослые правнуки. Самого Андрея Павловича такое внимание даже тяготило слегка: возраст всё-таки. Он уже и слышит плоховато, и говорит с трудом. Поэтому раскрывать секрет долголетия пришлось дочери аксакала.

Активный образ жизни глава семейства Горбылёвых вёл вплоть до этого года. Дочери рассказывают, что и домашнюю оранжерею поливал, и даже дрова колол. Правда, теперь дети старика берегут - по хозяйству сами хлопочут.

Кстати, заботой государства и более моложавые долгожители окружены. Служба соцзащиты льготирует стариков задолго до их векового юбилея. Чтоб лет до ста расти, им без старости.