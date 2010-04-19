20 апреля Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к народу и Парламенту

Как ожидается, одной из главных тем выступления станет экономическое развитие страны. На совместное заседание обеих Палат парламента приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса, средств массовой информации.

К слову такие послания практикуются во многих демократичных странах мира. Такое общение доказало свою эффективность. Традиционно, глава государства расставит акценты по всем вопросам: от политики до культуры. Как правило, за этим следует активное обсуждение в обществе и множество комментариев, сравнений, даже споров.

В овальном зале соберется элита не только белорусская. Прошлогодний рекорд – шесть десятков зарубежных дипломатов – не предел. Ожидают здесь и соратников по Восточному Партнерству, и немалую армию журналистов. Ведь эти вопросы и темы всегда актуальны. И рассматриваться будут в первую очередь через призму выступлений прошлых лет. Задачи, поставленные тогда – это успех, ученых, к примеру, сегодня.

Петр Витязь, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

– Я уверен, что без хорошей науки невозможно развитие Республики. Поэтому наука и образование должны быть усилены. Я жду, что это будет подчеркнуто.

Самый важный и, пожалуй, ожидаемый блок – экономический. И не надо быть предсказателем, чтобы понять: речь пойдет о дальнейшей либерализации. Позиция государства здесь сформировалась давно. И других условий торга современный рынок просто не примет.

Зинаида Мандровская, депутат Палаты Представителей Национального Cобрания Республики Беларусь:

– Мы страна, которая должна быть экспортером. У нас нет огромных ископаемых, нет просто богатств, которые даром нам дались. Нам приходится делать это все трудом.

Потрудиться действительно, пришлось, и еще придется. А финансовые вопросы уж точно не останутся за кадром. В посткризисный год на рынках – как на фронтах. Условия конкуренции ожидаются абсолютно новые. И принцип «выживает сильнейший» становится принципиальной задачей.

Михаил Павлович, депутат Палаты Представителей Национального Cобрания Республики Беларусь:

– Развитие туризма, спорта и других направлений, представляют интерес для многих компаний. Да и стране нужны инвестиции. Вот сегодня мы находимся вот в этом удивительном уголке Беларуси – в лесу. А вся Беларусь – вот такая! И сегодня дай немножко денег сюда, дай немножко финансов – и она заиграет совсем другими красками.

Ни одно послание не обходилось без детального социального блока. По времени обсуждения он из года в год – в числе лидеров. А последующие вопросы депутатов – традиционно из серии «жизненных». Тем более, что обращение, «де факто», в первую очередь – к народу, и в расчете на обратную связь.

Мнения жителей Беларуси:

– Я бы подняла детские сады, потому что я мать маленького ребенка. Там материальная база недостаточно развита я считаю;

– На мой взгляд, лучше всего вложить деньги в производство. И потом мы получим гораздо больше прибыли. И тогда уже можно смотреть на остальные аспекты жизни нашего общества;

– У нас есть проблемы с кадрами в дошкольных учреждениях, в учебных заведениях, с поварами, кухонными работниками.

К слову, главный посыл прошлого года – достойно выйти из кризиса – судя по всему, получит развитие. И уйдет за исключительно финансовые рамки: от АПК – к рентабельному агробизнесу, раскрытию транзитного потенциала, развитию предпринимательства. Все это возможно. А значит, слова речи-2009 все-таки превратились в дело.

Глобальный экономический блок не доминировал в выступлении года лишь в 2008-м. Судя по всему, сюрпризов завтра тоже не будет. Слишком уж богат оказался прошедший год на события международного стратегического масштаба. Здесь рядом стоит и латиноамериканское турне, и развитие экономики страны в посткризисное время. В любом случае, нюансов государственной стратегии от первого лица ждать осталось недолго.

Алексей Мартиненок, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.