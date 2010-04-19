20 апреля Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к народу и Парламенту

К слову такие послания практикуются во многих демократичных странах мира. Такое общение доказало свою эффективность. Традиционно, глава государства расставит акценты по всем вопросам: от политики до культуры. Как правило, за этим следует активное обсуждение в обществе и множество комментариев, сравнений, даже споров.
В овальном зале соберется элита не только белорусская. Прошлогодний рекорд – шесть десятков зарубежных дипломатов – не предел. Ожидают здесь и соратников по Восточному Партнерству, и немалую армию журналистов. Ведь эти вопросы и темы всегда актуальны. И рассматриваться будут в первую очередь через призму выступлений прошлых лет. Задачи, поставленные тогда – это успех, ученых, к примеру, сегодня.
Петр Витязь, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси:
– Я уверен, что без хорошей науки невозможно развитие Республики. Поэтому наука и образование должны быть усилены. Я жду, что это будет подчеркнуто.
Самый важный и, пожалуй, ожидаемый блок – экономический. И не надо быть предсказателем, чтобы понять: речь пойдет о дальнейшей либерализации. Позиция государства здесь сформировалась давно. И других условий торга современный рынок просто не примет.
Зинаида Мандровская, депутат Палаты Представителей Национального Cобрания Республики Беларусь:
– Мы страна, которая должна быть экспортером. У нас нет огромных ископаемых, нет просто богатств, которые даром нам дались. Нам приходится делать это все трудом.
Потрудиться действительно, пришлось, и еще придется. А финансовые вопросы уж точно не останутся за кадром. В посткризисный год на рынках – как на фронтах. Условия конкуренции ожидаются абсолютно новые. И принцип «выживает сильнейший» становится принципиальной задачей.
Михаил Павлович, депутат Палаты Представителей Национального Cобрания Республики Беларусь:
– Развитие туризма, спорта и других направлений, представляют интерес для многих компаний. Да и стране нужны инвестиции. Вот сегодня мы находимся вот в этом удивительном уголке Беларуси – в лесу. А вся Беларусь – вот такая! И сегодня дай немножко денег сюда, дай немножко финансов – и она заиграет совсем другими красками.
Ни одно послание не обходилось без детального социального блока. По времени обсуждения он из года в год – в числе лидеров. А последующие вопросы депутатов – традиционно из серии «жизненных». Тем более, что обращение, «де факто», в первую очередь – к народу, и в расчете на обратную связь.
Мнения жителей Беларуси:
– Я бы подняла детские сады, потому что я мать маленького ребенка. Там материальная база недостаточно развита я считаю;
– На мой взгляд, лучше всего вложить деньги в производство. И потом мы получим гораздо больше прибыли. И тогда уже можно смотреть на остальные аспекты жизни нашего общества;
– У нас есть проблемы с кадрами в дошкольных учреждениях, в учебных заведениях, с поварами, кухонными работниками.
К слову, главный посыл прошлого года – достойно выйти из кризиса – судя по всему, получит развитие. И уйдет за исключительно финансовые рамки: от АПК – к рентабельному агробизнесу, раскрытию транзитного потенциала, развитию предпринимательства. Все это возможно. А значит, слова речи-2009 все-таки превратились в дело.
Глобальный экономический блок не доминировал в выступлении года лишь в 2008-м. Судя по всему, сюрпризов завтра тоже не будет. Слишком уж богат оказался прошедший год на события международного стратегического масштаба. Здесь рядом стоит и латиноамериканское турне, и развитие экономики страны в посткризисное время. В любом случае, нюансов государственной стратегии от первого лица ждать осталось недолго.
Алексей Мартиненок, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.