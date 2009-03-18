2 тысячи жителей Быхова в Могилевской области остались без воды

Из-за аварии на местном коллекторе водоснабжение отключилось в крупнейшем микрорайоне города. Восстановительные работы ведутся уже больше суток, однако очевидных результатов пока нет. Местные жители получают воду из привозных цистерн и единственной колонки.

На месте этого котлована ещё вчера была дорога. Под ней – основной коллектор центральной системы канализации. Его смонтировали ещё в 73-м году. Но причина аварии не в возрасте коммуникаций, считают специалисты. Трубы, по которым шли сточные воды, подвели воды грунтовые. Почва просела, коллектор провалился. Центральную часть города, а это более 2 тысяч человек, от водоснабжения пришлось отключить.

Без воды остались 2 школы и четыре детских сада. Цистерны сейчас подъезжают сюда одна за другой. С учётом дефицита воды поварам детских столовых пришлось пересматривать меню, а детям есть из одноразовой посуды.

У места аварии людей почти столько же. Сейчас сюда и спецтехника прибыла. Но темп восстановительных работ от этого не увеличился. Работы не прекратятся и сегодня ночью. Власти пообещали завтра утром водоснабжение возобновить.