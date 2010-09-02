2 сентября на Московской книжной выставке пройдет под знаком Беларуси

Первых учеников приняла школа в поселке Боровляны под Минском

Боровляны хоть и находятся за чертой столицы, но, судя по темпам местного строительства, иначе как урбанизацией этот процесс не назовешь. 29 тысяч человек проживают на территории сельского совета, и появление здесь школы было просто крайней необходимостью. К 1 сентября здесь появилась не просто школа, а настоящий мультикомплекс.