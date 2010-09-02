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2 сентября на Московской книжной выставке пройдет под знаком Беларуси

02 сентября 2010 07:13
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На 320 квадратных метрах образцы своей продукции представят более 40 ведущих издательств и полиграфических предприятий нашей страны.

Среди участников проекта также Национальные книжная палата, библиотека, институт образования и Союз писателей.

Одним из важнейших мероприятий программы сегодня станет презентация белорусской экспозиции с участием творческих коллективов страны. Кроме того, состоится брифинг министра информации Беларуси Олега Пролесковского, посвященный перспективам развития издательско-полиграфического комплекса Беларуси. Ожидается и подписание договора об информационном сотрудничестве между книжными палатами Беларуси и России.

# общество

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