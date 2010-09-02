2 сентября на Московской книжной выставке пройдет под знаком Беларуси

Среди участников проекта также Национальные книжная палата, библиотека, институт образования и Союз писателей.
Одним из важнейших мероприятий программы сегодня станет презентация белорусской экспозиции с участием творческих коллективов страны. Кроме того, состоится брифинг министра информации Беларуси Олега Пролесковского, посвященный перспективам развития издательско-полиграфического комплекса Беларуси. Ожидается и подписание договора об информационном сотрудничестве между книжными палатами Беларуси и России.