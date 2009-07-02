2 июля 2002 года утвержден Государственный гимн Беларуси

У главной песни страны — своя история. Текст начинался словами «Мы – беларусы» и был написан сразу после войны.

Однако комиссия Минкульта сначала песню в репертуар профессиональных исполнителей не приняла. Лишь в 1955-м слова Михася Климковича и музыка Нестора Соколовского стали гимном БССР.

Далее текст переработал Владимир Каризна. А в 2007-м впервые в истории суверенной республики в День независимости прошла уникальная акция — за пять минут до праздничного фейерверка гимн Беларуси запела вся страна.

В этом году традиция будет продолжена. 3 июля в День Независимости у обелиска «Минск – город-герой» и во всех областных центрах белорусы смогут вместе спеть гимн своей страны. А затем ночное небо озарит праздничный фейерверк.