2 февраля в истории Минска

75 лет назад началось движение по новой трамвайной линии Пассажирский вокзал–Серебрянка.

На тот момент в Минске было уже 7 трамвайных маршрутов. Общая протяженность пути стала 33 километра. На одного жителя города приходилось 280 поездок в год (к тому времени население Минска достигло 189 тысяч человек).

В 1969 году открылся кинотеатр «Пионер». За четыре десятка лет внешний вид здания почти не изменился, зато обновился интерьер и появилось современное оборудование. Сейчас зал вмещает 350 зрителей и оборудован системой Dolby, большим экраном и удобными креслами.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам — в нашем традиционном опросе.