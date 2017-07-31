2 августа Александр Лукашенко проведёт совещание по вопросам жатвы

Новости Беларуси. И сегодня стало известно, что в среду 2 августа, Президент Беларуси проведет селекторное совещание по вопросам жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчёркивают в пресс-службе главы государства, особое внимание к нынешней уборочной вызвано тем, что на неё влияет неустойчивая погода. На селекторном совещании подробно обсудят ход работ, подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, хватает ли у сельчан ресурсов и техники. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском.