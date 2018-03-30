2 апреля из-за шквалистого ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На 2 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник на большей части республики прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

31 марта в стране будет облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег. В ночное и утреннее время возможны туман, слабый гололед. Местами на дорогах сохранится гололедица.

Ветер прогнозируется неустойчивый слабый ночью, днём восточный и юго-восточный от 5 м/с до 10 м/с. В ночное время суток будет -5… +1°С, по юго-западу +2… +3°С. Днём потеплеет до +2… +8°С, по юго-западу +9… +13°С.