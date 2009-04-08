197 должностных лиц и 153 нанимателя оштрафованы в Минской области

В Минской области государственные инспекторы труда за нарушения трудового законодательства привлекли к административной ответственности 197 должностных лиц и 153 нанимателя.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Минского областного управления департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Иван Карчевский.

С нарушителей в бюджет взыскано более Br92 млн. Проверке в январе-марте текущего года подверглись 549 организаций Минщины государственной и частной форм собственности, где выявлено более 8 тыс. нарушений. За несоответствие требованиям безопасности приостановлена работа 307 станков, машин и оборудования, запрещена эксплуатация 5 производственных участков и одного цеха.

На основании материалов госинспекторов труда привлечены к дисциплинарной ответственности 144 должностных лица, от работы освобождены 13 человек, причем восемь из них за грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других работников.

Всего в Минской области от несчастных случаев на производстве в январе-марте пострадали 37 человек (24 работника получили тяжелые травмы, 13 работников погибли). Увеличение количества подобных случаев отмечалось в Солигорском, Слуцком, Березинском, Дзержинском, Копыльском, Любанском, Несвижском, Пуховичском, Крупском, Логойском, Мядельском, Смолевичском районах, в Жодино.

