19 обвиняемых в таможенной коррупции

Как сообщил сегодня генеральный прокурор страны Григорий Василевич, в деле фигурирует 19 обвиняемых, среди которых сотрудники таможенных и правоохранительных органов.
Следствие установило, что ущерб от этих преступлений — два миллиарда рублей. Миллион семьсот ущерба был возмещен. На триста тысяч рублей наложен арест.
— Органы прокуратуры проявляют колоссальные усилия по расследованию незаконного перемещения товаров из Польши в Беларусь, — отметил генпрокурор. — За последние 3 года по этим делам прошли 67 человек — в основном это представители таможенных, правоохранительных и коммерческих структур.