19 обвиняемых в таможенной коррупции

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Белорусский военный суд очередное крупное уголовное дело по преступлениям, связанным с незаконным перемещением товаров через таможенную границу.

Как сообщил сегодня генеральный прокурор страны Григорий Василевич, в деле фигурирует 19 обвиняемых, среди которых сотрудники таможенных и правоохранительных органов.

Следствие установило, что ущерб от этих преступлений — два миллиарда рублей. Миллион семьсот ущерба был возмещен. На триста тысяч рублей наложен арест.

— Органы прокуратуры проявляют колоссальные усилия по расследованию незаконного перемещения товаров из Польши в Беларусь, — отметил генпрокурор. — За последние 3 года по этим делам прошли 67 человек — в основном это представители таможенных, правоохранительных и коммерческих структур.