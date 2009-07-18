19 июля в парке Dreamland благотворительная акция «Быть добру»

В очередной раз ее организаторы попытаются привлечь внимание минчан к проблеме бездомных животных.

В рамках мероприятия запланирована большая развлекательная программа с участием четвероногих друзей. Ожидается выступление трюкового театра Kresiva и других белорусских артистов.

Весь день в парке будут работать врачи-ветеринары, к которым можно обратиться за бесплатной консультацией, а в специально организованную палатку посетители смогут принести сухой корм, амуницию, переноски, миски и другие предметы, необходимые для содержания животных.

Каждый желающий сможет выбрать себе друга из числа беспризорных четвероногих питомцев, сообщает агентство «Минск-Новости».