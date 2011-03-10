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19 декабря в Минске. Представители ОБСЕ следят за рассмотрением дела Медведя, Бреуса и Гапонова

10 марта 2011 13:13
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Суд Московского района рассматривает дела Дмитрия Медведя, а также двух россиян Артема Бреуса и Ивана Гапонова.

Начавшиеся в феврале и начале марта слушания были перенесены, чтобы обвиняемые и защита смогли ознакомиться с дополнительными материалами по делу, которые предъявило обвинение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Прокурор отметил, что Дмитрий Медведь в составе группы лиц неоднократно пытался прорвать оцепление возле Дома правительства с применением силы в отношении сотрудников милиции. Суд сегодня заслушал показания девяти правоохранителей, которые заявили, что пострадали от толпы 19 декабря.

Среди присутствующих в зале находятся наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной.

# общество

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