19 декабря в Минске. Представители ОБСЕ следят за рассмотрением дела Медведя, Бреуса и Гапонова

Суд Московского района рассматривает дела Дмитрия Медведя, а также двух россиян Артема Бреуса и Ивана Гапонова.

Начавшиеся в феврале и начале марта слушания были перенесены, чтобы обвиняемые и защита смогли ознакомиться с дополнительными материалами по делу, которые предъявило обвинение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Прокурор отметил, что Дмитрий Медведь в составе группы лиц неоднократно пытался прорвать оцепление возле Дома правительства с применением силы в отношении сотрудников милиции. Суд сегодня заслушал показания девяти правоохранителей, которые заявили, что пострадали от толпы 19 декабря.

Среди присутствующих в зале находятся наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной.