19 августа: Подробности из жизни Минска

«Столичные подробности» рассказывают о том, что происходило сегодня в столице страны.

ДОКОПАТЬСЯ ДО ПРАВДЫ

Археологи возобновили исследования Минского замчища. В середине века это место было одновременно административным, экономическим и культурным центром столицы. Выгодное расположение у слияния двух рек и мощный оборонительный вал делали Минский замок практически неприступным. Сейчас археологи намерены вскрыть конструкции оборонных сооружений, чтобы впоследствии восстановить утраченные архитектурные формы и первоначальный рельеф уникального историко-культурного объекта.

ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ

Полгода спортивной ходьбы по лестнице! Жителям дома по улице Захарова здоровый образ жизни навязали в принудительном порядке. На 10-й этаж без лифта жители поднимались уже более 300 раз.**

МИНСК ПРОДОЛЖАЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Более 140 элитных проектов реализуют в столице с участием иностранного капитала. Комфортный бизнес-климат создали упрощенные правовые условия. За последнее время всё чаще стали поступать предложения по строительству в нашем городе гостиниц и крупных торговых центров. Тем не менее, по-прежнему под особым контролем – так называемые недобросовестные инвесторы. Застройщиков, на полпути остановивших строительство объектов, лишат права проектирования.

ПРИРОДНОЕ ЧУДО СВЕТА ВОССОЗДАЛИ В СТОЛИЦЕ

280 ценных обитателей «Беловежской пущи» приютили стены Республиканского экологического центра. Правда, декоративных животных, равно как и почти естественные условия для них, создавали юные таланты со всех уголков страны. К 600-летию Национального парка в столичный мини-заповедник эмигрировали соломенные зубры, олени из мха, лиственные аисты и даже дикие кабаны из лишайников. Растительная реликвия ожила на флористических панно.

19 АВГУСТА В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1887 году во время полного солнечного затмения в Минске проводились первые профессиональные метеорологические наблюдения. Ровно 53 года назад по маршруту Минск-Москва-Минск прошел первый автобус «ЗИС-127». 10-летие сегодня справляет автовокзал «Московский».

Также в сюжете - традиционный видеоопрос минчан.