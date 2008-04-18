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19 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник

18 апреля 2008 16:46
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В "трудовом выходном" примет участие рекордное количество белорусов 5 миллионов человек. Все заработанные средства пойдут на оснащение клиник. Администрации районов уже приготовили весь необходимый инвентарь, определили территории для благоустройства, согласовали места посадки деревьев. За каждым районом Минска закреплены лесничества, которые будут снабжать саженцами участников весенней уборки. В этом году на республиканском субботнике планируется заработать значительно больше средств, чем на прошлогоднем.
# общество

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