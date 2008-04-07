19 апреля пройдет республиканский субботник

Правительство Беларуси рекомендовало органам госуправления, организациям, местным исполнительным и распорядительным органам 19 апреля провести добровольный республиканский субботник. Заработанные в этот день средства направят на приобретение реани-мобилей и другого оборудованием для Республиканского научно-практического центра <Мать и дитя>, а также различной медицинской техники для других госорганизаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.