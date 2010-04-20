19 апреля – чем этот день запомнился минчанам

По прогнозам ученых, в ближайшие дни концентрация вулканической пыли в воздухе над Беларусью увеличится

Медики рекомендуют сегодня ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях.