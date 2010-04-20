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19 апреля – чем этот день запомнился минчанам

20 апреля 2010 07:57
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Опрос программы «Столичные подробности».Чем этот день запомнился минчанам – смотрите в традиционном опросе.
# общество

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