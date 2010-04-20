19 апреля – чем этот день запомнился минчанам

Его инициаторами выступили работники одной из областных библиотек и городская организация ветеранов.
Медики рекомендуют сегодня ограничить пребывание на открытом воздухе во время дождя и не использовать дождевую воду в хозяйственных целях.
Форум стал ежегодным национальным смотром мировых и отечественных достижений в области связи, телекоммуникаций, программного обеспечения и банковских технологий.
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