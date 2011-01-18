18 января православные христиане празднуют Крещенский сочельник

В этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и принял Крещение. По традиции, во всех храмах страны проходят богослужения, где совершают чин великого освещения воды. Считается, что в эти дни она приобретает целебные свойства.

Этот праздник в православном календаре наряду с Пасхой и Рождеством. Поэтому неудивительно, что храмы переполнены. Службы идут целый день. Порадовала и небесная канцелярия. Никаких крещенских морозов. Редкий случай, когда плюс погоды совпадает с плюсом души.

За этим обрядом наблюдают, затаив дыхание. Священник читает молитвы, а затем погружает серебряный крест в воду. Отныне она приобретает новые свойства.

Верующая:

Это очень сильная целебная вода. Потому что молитвы читаются особенные. Для излечения души и тела, от нечисти в доме.

Среди верующих ходят истории, что крещенская вода лежачих ставила на ноги, а глухим возвращала слух. У Тамары Владимировны и к воде, и к празднику отношение особое.

Тамары Владимировны, верующая:

В этот день у меня родился сын, и поэтому я каждый раз хожу в храм, причащаюсь, беру воду.

Игумен Антоний Доронин, клирик Минского кафедрального Свято-Духова собора:

В этот праздник у всех людей очень одухотворенные лица, и это говорит о том, что Господь сходит не только на освещенную воду, но и на каждого человека.

Самые смелые и закаленные в эту ночь по традиции откроют купальный сезон, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Погружаясь в прорубь, будут желать друг другу здоровья, как физического, так и духовного.

Очередным рекордам поспособствует и погода: +4 – в воде, +2 – над водой. Впрочем, чтобы получить благодать нырять не обязательно. Этой ночью даже вода из-под крана целебна.

Пока одни погружаются в воду, другие изучают народные приметы. Мороз на Крещение – к жаркому лету, дождь – к богатому урожаю грибов. Впрочем, приметы могут и не сбыться. А вот во что действительно стоит верить, так это в чудо и нас самих, которые это чудо исполнят.