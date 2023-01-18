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18 января отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда

18 января 2023 09:41
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Знаковая дата в нашей общей истории. Сегодня отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 января отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда-1

Именно 18 января 1943 года стало решающим в битве за город на Неве. До этого в кольце оккупантов жители провели 497 дней. Голод, холод и бомбежки унесли жизни около 700 тысяч человек. Большинство из них похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище на площади 26 гектаров. Немало там покоится и наших земляков. История трагедии и мужества людей того времени бережно хранится в ведущих музеях Беларуси и человеческой памяти.

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# История # общество # Фотофакт

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