18 января отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда

Знаковая дата в нашей общей истории. Сегодня отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 18 января 1943 года стало решающим в битве за город на Неве. До этого в кольце оккупантов жители провели 497 дней. Голод, холод и бомбежки унесли жизни около 700 тысяч человек. Большинство из них похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище на площади 26 гектаров. Немало там покоится и наших земляков. История трагедии и мужества людей того времени бережно хранится в ведущих музеях Беларуси и человеческой памяти.