Прямой эфир

18 тонн контрабандной голубики задержали белорусские таможенники в районе Бегомля

02 августа 2018 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 18 тонн свежей голубики. Крупная партия ягод находилась в грузовом отсеке автомобиля, который остановили для проверки в районе Бегомля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 тонн контрабандной голубики задержали белорусские таможенники в районе Бегомля-1

Товар следовал из Украины. Водитель представил документы, согласно которым получатель груза – белорусская фирма в Витебской области. Однако выяснилось, что никакой поставки получатель не ждал, ничего не заказывал и оплату не производил. А ягоды на самом деле должны были переправить в Россию. По данному факту начат административный процесс. Предварительная стоимость партии голубики составила порядка 23 тысяч белорусских рублей.

# Контрабанда # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами
01 августа 2018 20:16

Как и зачем в Смолевичском районе играли в тетрис старыми телевизорами

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья
01 августа 2018 19:46

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья

Что было, то было: Президент на уборочной/ Убили трех российских журналистов/ Дефиле в амбаре
01 августа 2018 18:13

Что было, то было: Президент на уборочной/ Убили трех российских журналистов/ Дефиле в амбаре