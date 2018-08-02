18 тонн контрабандной голубики задержали белорусские таможенники в районе Бегомля

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 18 тонн свежей голубики. Крупная партия ягод находилась в грузовом отсеке автомобиля, который остановили для проверки в районе Бегомля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товар следовал из Украины. Водитель представил документы, согласно которым получатель груза – белорусская фирма в Витебской области. Однако выяснилось, что никакой поставки получатель не ждал, ничего не заказывал и оплату не производил. А ягоды на самом деле должны были переправить в Россию. По данному факту начат административный процесс. Предварительная стоимость партии голубики составила порядка 23 тысяч белорусских рублей.