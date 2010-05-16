17 тысяч жителей Окинавы требуют убрать американскую базу со своей территории

Несмотря на дождь, более 17 тысяч человек приняли сегодня участие в масштабной акции протеста против американского военного присутствия на территории южного японского острова Окинава. Они взялись за руки и выстроились живой цепью вдоль забора авиабазы США Футэмма, требуя от властей ее закрытия.

Главы администраций японских городов Гинован и Наго обнародовали также совместное заявление, адресованное правительствам Японии и Соединенных Штатов. В нем они потребовали отказаться от планов передислоцировать базу Футэмма в пределах префектуры, пишет NEWSru.com.

– Власти должны ослабить бремя, которое ложится на местных жителей из-за размещения здесь военных объектов США, и не оставлять здесь базу из соображений безопасности или поддержания сдерживающего потенциала, – подчеркнули мэры.

Эта акция приурочена к отмечавшейся в субботу 38-й годовщине возвращения Японии административных прав на остров Окинава. В результате разгрома японского милитаризма во Второй мировой войне вплоть до 1972 года он находился под управлением США.

В мае 2006 года Токио и Вашингтон в рамках проекта реорганизации американского военного присутствия в Японии договорились перенести базу Футэмма из города Гинован в менее населенный район острова. Однако новое правительство во главе с премьером Юкио Хатоямой, которое было сформировано осенью прошлого года, заявило о необходимости пересмотреть этот план, учитывая пожелания жителей.

Согласования этого вопроса как с США, так и с местными муниципалитетами пока не дают результата. На этой неделе глава японского правительства отказался от неоднократно озвученного обещания решить этот вопрос до конца мая.

На Окинаве сконцентрировано 75% площади всех американских объектов в Японии. Общая численность контингента вооруженных сил США на территории японского архипелага в настоящее время составляет около 36 тысяч солдат и офицеров.