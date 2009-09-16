17 сентября ограничат движение на трассе Брест-Минск-граница России

Движение в районе 364-го км трассы Брест - Минск - граница России будет ограничено 17 сентября с 16.30 до 18.00.

Здесь будут проводить следственный эксперимент в рамках расследования ДТП, которое произошло в июле этого года. Движение будет ограничено на крайней левой полосе дороги в направлении Бреста. При этом трасса будет частично перекрыта на протяжении 1 км от места ДТП.

В случаях, когда в аварии сильно пострадали или погибли люди, по факту ДТП обязательно заводится уголовное дело. Далее ведется следствие, проводятся разбирательства, различные экспертизы и прочее. Как правило, если ни одна из сторон, участвовавших в ДТП, не признает себя виновной, назначают следственный эксперимент. Его главная цель - установить реальную картину произошедшего и найти виновного, сообщает БЕЛТА.