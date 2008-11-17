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17 ноября – Международный день студентов

17 ноября 2008 11:53
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Сегодня это праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, но его история связана с печальными событиями. В 1939 году многие руководители Союза студентов Чехословакии были арестованы немецко-фашистскими оккупационными властями и расстреляны. Более тысячи студентов и преподавателей ВУЗов отправлены в концлагеря, учебные заведения закрыты. В 1946 году на Всемирном конгрессе в Праге 17 ноября был объявлен Международным днем студентов в память чешских молодых патриотов. Этот праздник будут отмечать сегодня и белорусские студенты.
# общество

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