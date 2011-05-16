17 мая в Минске назовут победителей VII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»

В этом году за звание победителя поборются 47 телекомпаний. Всего же подано 228 заявок по 21 номинации.

Некоторые из них стали рекордными по количеству участников. Например, «Лучший документальный фильм» и «Лучший режиссер». Специалисты объясняют это зрительским спросом на документальное кино и актуальностью режиссерской профессии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Забелло, заведующий кафедрой режиссуры, кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

Режиссер фактически определяет лицо программы, поскольку он ее трактует, понимает, ради чего он её делает. И когда это проходит реализацию, когда к нему подсоединяется оператор, художник, звукорежиссер — это уже явление.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Серьезная конкуренция была в номинациях, связанных с общественно-политическими программами, поскольку предыдущий год был богат на такие события. И в этой связи хотелось бы отметить не только конкуренцию межу национальными телеканалами, которая априори существует столько, сколько сама «Телевершина», но и рост информационных программ регионального телевидения. Они начинают по-хорошему удивлять своей глубиной, раскрытием , подачей и поиском тем.