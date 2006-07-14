17 июля начнется отправка новобранцев в войска

Администрация Партизанского района столицы и райвоенкомат решили устроить праздник своим призывникам, а их в этот раз 56. Заместитель главы администрации Роман Рачковский о службе в армии знает не понаслышке. Он служил в подводном флоте, и советы может дать вполне профессиональные.
Традиции торжественных проводов призывников у славянских народов существуют издревле. В Партизанском районе решили пригласить ветеранов Великой Отечественной войны. Пришли четыре боевых генерала, друзья и родственники будущих солдат, а также те, кто уже отслужил срочную.
А завершилось все прохождением новобранцев под звуки военного оркестра по улицам родного района.