17 июля начнется отправка новобранцев в войска

Пока новобранцы выглядят немного смешно и неуклюже. Команды вроде бы знают, но не все выполняют правильно. Несмотря на то, что не все у них еще получается, как положено по воинскому Уставу - настроение у всех великолепное.

Администрация Партизанского района столицы и райвоенкомат решили устроить праздник своим призывникам, а их в этот раз 56. Заместитель главы администрации Роман Рачковский о службе в армии знает не понаслышке. Он служил в подводном флоте, и советы может дать вполне профессиональные.

Традиции торжественных проводов призывников у славянских народов существуют издревле. В Партизанском районе решили пригласить ветеранов Великой Отечественной войны. Пришли четыре боевых генерала, друзья и родственники будущих солдат, а также те, кто уже отслужил срочную.

А завершилось все прохождением новобранцев под звуки военного оркестра по улицам родного района.