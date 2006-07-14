Прямой эфир

17 июля начнется отправка новобранцев в войска

14 июля 2006 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пока новобранцы выглядят немного смешно и неуклюже. Команды вроде бы знают, но не все выполняют правильно. Несмотря на то, что не все у них еще получается, как положено по воинскому Уставу - настроение у всех великолепное.

Администрация Партизанского района столицы и райвоенкомат решили устроить праздник своим призывникам, а их в  этот раз 56. Заместитель главы администрации Роман Рачковский о службе в  армии   знает не понаслышке. Он служил в подводном флоте, и советы может дать вполне профессиональные.

Традиции торжественных проводов призывников у славянских народов существуют издревле. В Партизанском районе решили пригласить ветеранов Великой Отечественной войны. Пришли четыре боевых генерала, друзья и родственники будущих солдат, а также те, кто уже отслужил срочную.

А завершилось все прохождением новобранцев под звуки военного оркестра  по улицам родного района.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2006 15:05

Объективность и справедливость - главное во вступительной кампании

14 июля 2006 14:52

Госсаннадзор запретил купание в местах массового отдыха на 40 белорусских водоемах

14 июля 2006 14:50

"Белтелеком" начал тестовую эксплуатацию новой справочной телефонной службы для минчан