17 июля исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Громыко

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Андреевича Громыко, известного советского государственного и политического деятеля, выдающегося дипломата, доктора экономических наук, дважды Героя Социалистического Труда.

Родился Андрей Громыко на Гомельщине, в деревне Старые Громыки, в крестьянской семье. В 1939 году он пришел на дипломатическую работу, а спустя четыре года возглавил советское посольство в США и Великобритании.

Почти тридцать лет, с 1957 по 1985 год, Андрей Андреевич Громыко был министром иностранных дел СССР. За это время сменились четыре руководителя страны, в мире произошло множество важных событий, непосредственным участником которых был Андрей Громыко. Он возглавлял делегацию СССР на конференции по созданию ООН, участвовал в работе Тегеранской, Крымской и Потсдамской конференций глав правительств СССР, США и Великобритании в 1945 году, на которых решалась судьба послевоенной Европы. Громыко руководил советской делегацией на конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско и на первой сессии Генеральной ассамблеи в Лондоне и Нью-Йорке и подписал Устав ООН от имени СССР. Участвовал в совещаниях министров иностранных дел и оказал заметное влияние на развитие советской дипломатии.

Об этом и многом другом дипломат рассказал в своих книгах «Памятное» и «Внешняя экспансия капитала: история и современность».

Андрей Андреевич умер 20 лет назад, в июле 1989 года. В Гомеле в память о знаменитом земляке установлен бюст Громыко, сообщает БЕЛТА.