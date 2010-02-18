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17 февраля в истории Минска

18 февраля 2010 11:56
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90 лет назад на углу Захарьевской и Петропавловской (ныне перекресток проспекта Независимости и улицы Энгельса) открылась пятая по счету советская читальня.

В прессе сообщалось, что «она хорошо оснащена газетной литературой и книгами на четырех языках: белорусском, русском, польском и еврейском».

В 1965 году на часовом заводе начали производство настольного станка с ласковым названием «Малыш», способного выполнять фрезерные и шлифовочные операции, а также обрабатывать сферические поверхности.

Такова история, а чем запомнился минчанам сегодняшний день — в традиционном опросе. Сегодня мы решили поинтересоваться у прохожих, какой бизнес привлекает их больше всего.

# общество

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